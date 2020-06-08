  • BIST 110.830
  • Altın 369,029
  • Dolar 6,7806
  • Euro 7,6532
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Cumhurbaşkanı Akıncı Süheyla Küçük’ün Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayınladı

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı Süheyla Küçük’ün Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayınladı
Cumhurbaşkanı Akıncı Süheyla Küçük’ün Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, merhumenin oğlu Mehmet Küçük’ü telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken, sevgili oğlu Mehmet Küçük’ün acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, Kovid-19 Öncesi ve Sonrası Ülkedeki Eğitim Sürecini Anlattı08 Haziran 2020 Pazartesi 12:38
  • Sigorta Hizmetleri Yasası’ndaki Değişiklik Komiteden Geçti08 Haziran 2020 Pazartesi 12:32
  • Süheyla Küçük Hayatını Kaybetti08 Haziran 2020 Pazartesi 12:12
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı'ndan Sorularına Yanıt İstedi08 Haziran 2020 Pazartesi 12:06
  • KAR-İŞ 12 Maddelik Taleplerini Açıkladı… Muhalefet Eylemcilerle Görüşüyor08 Haziran 2020 Pazartesi 11:55
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre Camilere Yapılan Saldırıları Şiddetle Kınadı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:50
  • Türksel, Ltb Paylaşım Mutfağını Ziyaret Etti08 Haziran 2020 Pazartesi 11:29
  • KITOB’dan, KITSAB’a destek08 Haziran 2020 Pazartesi 11:16
  • Meclis Toplandı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
  • Öğrenciler meclis önünde eylem yaptı!08 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti