Cumhurbaşkanı Akıncı, TAK Müdürü Gürdallı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK), önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorunu bağlamında, muhtemel gelişmelere karşı halkın doğru ve zamanında bilgiye ulaşabilmesinde ciddi hizmet verebileceğini söyledi.

Akıncı, bundan sonraki sürece halkın katılımının daha da fazla olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 11.00’de, göreve yeni atanmasından dolayı TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’yı kabul etti.

GÜRDALLI: “DEĞİŞİME AYAK UYRDUMAK GEREKİYOR”

Gürdallı, görüşmede yaptığı konuşmada, kendisini Türk Ajansı- Kıbrıs’ın Müdürlüğüne atama noktasında duyduğu güven için Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

TAK’ın çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Gürdallı, “Çok hızlı değişen bilgi ve enformasyon çağındayız, TAK’ın da şüphesiz bu değişime ayak uydurması gerekiyor, bunun için çaba harcayacağız” dedi.

Güdallı, TAK’ın çok birikimli ve deneyimli bir kadrosu bulunduğunu, bu kadroyu yeni gençlerle de takviye ederek, ajansı arzu edilen ve hak ettiği düzeyde çalıştırabilmek için çabalayacağını söyledi. Gürdallı, bir yandan bu çabayı gösterirken bir yandan da tüm kesimlere eşit mesafede durarak, tarafsız yayın politikasını sürdürmeyi amaçladığını vurguladı.

AKINCI: “İLETİŞİM ÇAĞININ GEREKLERİNE UYUM İÇİN ATILIM YAPMAK GEREK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Gürdallı’ya, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bu görevin tüm kesimlere, görüşlere eşit mesafe korunarak yapılması gereken bir görev olduğunu belirtti.

Demokrasiye, insan haklarına, çoğulculuğa değer veren bir toplumsal yapıyı koruyarak geliştirmek gerektiğini dile getiren Akıncı, bu çerçevede sadece tarafsızlık açısından değil kurumun iletişim çağının gereklerine de uyum sağlamak için atılım yapması gerektiğini söyledi.

Akıncı, Gürdallı’nın geçmiş deneyimlerinin buna büyük katkı yapacağına inandığını belirterek, “Geçmişinizi de bilerek atanmanıza onay verdim. Bu çalışmalarda üstün başarılar diliyorum” dedi.

“TAK KIBRIS SORUNU BAĞLAMINDA BİLGİYE ULAŞMADA CİDDİ HİZMET VEREBİLİR”

Önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorunu bağlamında, muhtemel gelişmelere karşı halkın doğru ve zamanında bilgiye ulaşabilmesinin büyük önemi olacağının altını çizen Akıncı, bundan sonra bu sürece halkın katılımının daha da fazla olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Akıncı, “Bu anlamda da, doğru ve zamanında bilgiye ulaşılması son derece önemli. TAK bu açıdan da ciddi bir hizmet verebilir” diyerek, Gürdallı’ya ve TAK personeline başarılar diledi.

