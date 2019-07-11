Cumhurbaşkanı Akıncı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin buluşma çerçevesindeki görüşmede, güncel konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Tatar ile üçüncü rutin görüşmesini yapmasının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin buluşma çerçevesindeki görüşmede, güncel konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Tatar ile üçüncü rutin görüşmesini yapmasının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.