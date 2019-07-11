  • BIST 99.217
  • Altın 260,115
  • Dolar 5,6826
  • Euro 6,4065
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Cumhurbaşkanı Akıncı Tatar'ı kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin buluşma çerçevesindeki görüşmede, güncel konular ele alınacak. 

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Tatar ile üçüncü rutin görüşmesini yapmasının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün 11 Temmuz Basın Günü11 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
  • "Kudret dengenin kurulmasından memnun olmuş"11 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'11 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
  • Akıncı: "Genel Sekretere yolladığımız mektubun içeriğini ulaştıktan sonra açıklayacağım"10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:32
  • Trafik denetiminde 72 araç sürücüsü rapor edildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
  • SOS Çocuk Köyü’ne 10 bin TL bağış...10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
  • Özersay: ABD açıklamasında işbirliği vurgusu önemli10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
  • Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimlerini istifaya davet etti10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
  • Bağımsızlık Yolu, Ticaret Odası’nı kınadı10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
  • Arıcılık desteğinden yararlanmak isteyenlerden başvuru kabul ediliyor10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti