Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran’da İsviçre’de başlayacak görüşmelerde Rum ve Yunan tarafının sıfır asker sıfır garanti yaklaşımını terk etmesi halinde ancak müzakere edilebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanından TC Başbakan Yardımcılığı özel uçağıyla 22:00 sıralarında ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Ercan Havalimanında düzenlediği basın toplantısında konuşmasının başında, zamansız bir şekilde kaybedilen BRTK program yapımcısı Hakan Çakmak’ın vefatından çok üzüntü duyduğunu, en verimli çağında kaybedildiğini, Ankara’da olacağından yarın cenazeye katılamayacağını söyledi ve ailesine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

“SON AŞAMA OLDUĞU SADECE BİZİM DÜŞÜNCEMİZ DEĞİL”

Akıncı, İsviçre’de 28 Haziranda başlayacak görüşmelerin son aşama olduğu konusunda sıklıkla ifadelerde bulunduklarını, bu düşüncelerin sadece Kıbrıs Türk tarafının düşünceleri olmadığını, Birleşmiş Milletler, dün akşam telefon görüşmesi yaptığı Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence de dahil, “Kıbrıs sorununa ilgi duyan ülke ve kuruluşların burada bir sonuç çıkması zamanın geldiği düşüncesinde” olduğunu kaydetti.

Sürece her zaman destek veren Türkiye Cumhuriyetinin de bu ülkelerin bir tanesi olduğunu kaydeden Akıncı, iki günlük Türkiye ziyaretinde, İsviçre toplantıları öncesinde yakın istişare içerisinde sürdürdükleri süreci Türkiye’de değerlendirme olanağı bulacaklarını söyledi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM’LA GÖRÜŞECEK

Akıncı, bugün Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ile Ankara’da Cumartesi günü de İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la görüşeceğini söyledi.

Bu önemli süreçte görüş alış verişinin çok büyük gerekliliği olduğunu kaydeden Akıncı, Kıbrıs sorunun çözümünde sadece iki toplumun kararlılığının yeterli olmadığını; Güvenlik ve Garantilerin de ele alınacağı Konferansta Yunanistan ve Türkiye’nin de olumlu katkılarına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

“EİDE’NİN BELGESİ...BEKLENTİMİZİN ÖTESİNDE BİR BELGE DEĞİL”

Bugün siyasi partileri temsilcilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Güvenlik ve Garantiler konusunda hazırladığı belge hakkında bilgilendirdiğini kaydeden Akıncı, “Eide’nin hazırlamış olduğu belge beklentilerimizin ötesinde bir belge değil, Rum tarafında gereksiz abartılı anlamlar yüklenmeye çalışılmıştı, biz bunu yapmadık bu beklenti içerisinde de değildik” dedi.

Belgenin İsviçre’nin Mont Pelerin bölgesinde beş tarafın yapmış olduğu çalışmada ortaya konan sorular ve verilen yanıtlar, kaygılar ve soruların nasıl karşılanabileceği, araç ve enstrümanların neler olabileceği konularında tarafların kendi perspektiflerini içeren bir belge olduğunu kaydeden Akıncı, bu belgede çözüm önerileri şeklinde olmayan, İsviçre’deki çalışmalara rehberlik etmesini amaçlayan, Eide’nin kendi düşüncelerinin de yer aldığını söyledi.

İKİ PARALEL MASA

Mustafa Akıncı, İsviçre’de 28 Haziran’da iki paralel masa kurulacağını, 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile varılan mutabakatın da bu olduğunu, masanın birinde Garanti ve Güvenlik konusunun ele alınacağı Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum, garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere olmak üzere 5 taraf oturacağını, AB’nin gözlemci üye sıfatı ile yan tarafta olacağını; diğerinde de toplum liderlikleri ve müzakere heyetlerinin yer alacağını, bu masada beş başlıkta açıkta kalan konuların birbiri ile ilişkili bir şekilde ve diğer masa ile paralel bir şekilde götürüleceğini anlattı.

“BİR TANESİNİ HALLEDELİM ONDAN SONRA DA DİĞERİNE BAKARIZ FELSEFESİ BU SÜREÇTE GEÇERLİ DEĞİLDİR”

Akıncı, “Bunlar birbiri ile ilişkili bir biçimde ve paralel bir şekilde götürülecek. İki masa da canlı olacak, yani bir tanesini halledelim ondan sonra da diğerine bakarız felsefesi bu süreçte geçerli değildir” dedi.

“SIFIR ASKER SIFIR GARANTİ SÖYLEMİ BİR KENARA BIRAKILIRSA MÜZAKERE ETME OLANAĞI DOĞACAK”

Güvenlik ve Garantiler konusunda da Akıncı, “Sıfır asker sıfır garanti söylemi bir kenara bırakılırsa müzakere etme olanağı doğacak, çünkü sıfır asker sıfır garanti söylemi bir müzakere başlangıç noktası teşkil etmiyor. Dolayısıyla hedef müzakere etmek olduğuna göre Yunanistan ve Rum tarafının bu toptancı yaklaşımı bir kenara bırakması gerekiyor” dedi.

Varılacak bir anlaşmadaki güvenlik duygusunun diğer taraf için tehdit algısı yaratmasını istemediklerini belirten Akıncı, “Kıbrıs Türk toplumunun büyük çoğunluğu Türkiye’nin güvencesini şart görüyor, bu bariz gerçek ışığında var olan garanti sistemini günümüze nasıl uyarlayabiliriz ki her iki taraf ta kendisini huzur ve güven içerisinde hissedebilsin, bunun arayışı içerisinde olacağız” dedi. Akıncı, Güvenlik ve Garantiler başlığında Türkiye ve Yunanistan’ın katkısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"KARARLILIKLA GİDECEĞİZ"

Çözülmesi gereken önemli konuların bulunduğunu ancak iyi mesafe kat edildiğinin de yadsınamayacağını kaydeden Akıncı, “Artık sonuç odaklı bir yaklaşımla, kararlılıkla ve çözüm istekliliğiyle nihayate vardırmak gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi bu kararlılıkla gideceğiz. Temenni ediyorum ki bu kararlılığımız karşılıksız kalmasın” dedi.

TUĞRUL TÜRKEŞ TEMASLARINI TAMAMLADI

Tuğrul Türkeş, İsviçre’de 28 Haziran’da yeniden başlayacak Kıbrıs Konferansına yönelik yetkililerle görüşmek üzere dün KKTC’ye gelmiş, temaslarda bulunmuştu. Mustafa Akıncı da 28 Haziran’da yeniden başlayacak konferansa yönelik temaslarda bulunmak için Ankara’ya gidiyor.

Akıncı ve Türkeş’i havalimanında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan uğurladı.