Cumhurbaşkanı Akıncı TDP'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le görüşmesinde, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve TDP Genel Sekreteri Asım İdris de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı konuşmada, bir süredir yürüttükleri ziyaretler çerçevesinde Meclisteki muhalefet partilerinden TDP’nin yetkilileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kısa bir süre önce de ana muhalefet partisi CTP’yi ondan önce de hükümeti ziyaret ettiğini anımsatan Akıncı, bu ziyaretlerin temel amacının ülkedeki kurumlar arasındaki diyaloğu daha da geliştirerek sürmesinin gerekliliğine inancı olduğunu kaydetti.

Ülkedeki kurumlardan en önemlilerinden birinin de muhalefet kurumları olduğuna işaret eden Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak muhalefet partileriyle de sağlıklı bir diyaloğun olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Akıncı, bu diyaloğunun zaten iyi olduğunu ancak daha da gelişmesinde yarar gördüğünü dile getirerek, bu ziyaret vesilesiyle ülkenin içinden geçmekte olduğu durumlarda ve güncel konularda da görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Akıncı’yı partilerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sosyal demokrat hareketin öncü isimlerinden birinin ülkenin Cumhurbaşkanı olmasının ve 4 boyutlu siyasetle ülkede sadece Kıbrıs konusuyla değil farklı toplumsal konularla da ilgileniyor olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, özellikle Kıbrıs konusunda, seçildiği ilk günden Crans Montana’ya kadar geçen sürede verdiği uğraşların herkes tarafından bilindiğini belirten Özyiğit, o yoğun döneminde bile Cumhurbaşkanı’yla sağlıklı bir istişare olanağı bulmuş olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, TDP’nin, 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama metnine bağlılıklarını bir kez daha teyit etmek istediğini vurgulayarak, “oradaki iki toplumlu, iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık, tek egemenliğe dayalı bir çözüm olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Özyiğit, Akıncı’nın bu doğrultuda verilen uğraşlarının toplum için vaz geçilmez değerde olduğunu ifade etti.

Dün birilerinin, ansızın, uğruna mücadele edilenlerin aksine açıklamalar yaptığını hatırlatan Özyiğit, “bu bizim için asla kabul edilebilir bir olay değildi” dedi.

Yapılan açıklamaların kendileri için yok sayıldığını dile getiren Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun vazgeçilmezinin çözüm perspektifinin devam etmesi olduğunu belirtti. Özyiğit, “bu doğrultuda ne asimile olacağımız, ne yama olacağımız ne de ilhak politikalarını asla tasvip etmeyeceğiz” dedi.

Özyiğit, Akıncı’nın başlattığı ziyaretlerin de kendileri için son derece anlamlı olduğunu söyleyerek, ülkede güçlü bağımsız organların doğru yapacağı tespitlerin herkese ışık tutacağını ve kamunun gerçek anlamda bir disipline edilme şansı bulacağını kaydetti.

Özyiğit, Akıncı’nın toplumun sorunlarına olan ilgi ve duyarlılığının da çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu konularda gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Özyiğit, ülkenin ancak güçlü kurumları vasıtasıyla ayakta kalabileceğini vurguladı.