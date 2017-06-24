Cumhurbaşkanı Akıncı televizyon kanalları aracılığıyla Bayram mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran’da Crans Montana’da başlayacak Kıbrıs konferansı için değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisi ve müzakere heyetinin, her zaman olduğu gibi her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları iki kesimli federal bir çözüme ulaşmak kararlılığı içinde bu konferansa katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ramazan Bayramı nedeniyle televizyon kanalları aracılığıyla halka bayram mesajı vererek; Kıbrıs konferansı, rüşvet iddiaları, vatandaşlıklar, çevre sorunları, gıda güvenliği, kadın cinayetleri başta olmak üzere iç konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının yakın geçmişin zor günlerinde dayanışmanın en iyi örneklerini sergilediğini belirterek, “Kendimize inanmaktan hiç vazgeçmeyelim. Her koşulda başarabileceğimiz çok şey vardır” dedi.

Halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların güveni ile seçildiği Cumhurbaşkanlığı görevinde Crans Montana’nın iki yıllık yoğun bir müzakere sürecinin geldiği son aşama olduğunu belirtti.

“GELECEK SEÇİMLER DEĞİL, GELECEK NESİLLER DÜŞÜNÜLMELİ”

Geçmiş tecrübeleri nedeniyle, topluma gereksiz ve zeminsiz umutlar vermek yerine, ihtiyatlı olmayı tercih ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Karamsar olmak gerekmez, ama Rum tarafında maalesef erken başlamış bir seçim atmosferinin hüküm sürdüğünü de görmezden gelemeyiz” dedi.

Garantör ülkelerin de dahil olacağı 5’li toplantılarda, sorunun güvenlik ve garanti boyutunu, ikili toplantılarda da tüm diğer konuları New York mutabakatı çerçevesinde paralel olarak sonuç odaklı müzakere etmeye hazır olacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı, “Temennimiz, Rum tarafının iç politik kaygılarla bu mutabakatın dışına çıkmaya yönelik söylem ve davranışlardan vazgeçmesidir. Gelecek seçimler yerine Kıbrıs’ın her iki toplumunun gelecek nesilleri düşünüldüğü takdirde, o zaman çözüme daha yakın olabiliriz. Temennim bu anlayışın hakim olmasıdır” dedi.

İÇ KONULAR

Konuşmasında Kıbrıs sorununu eşitlik, güvenlik ve özgürlük ilkelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak için çaba harcarken, içeriyi düzeltme sorumluluğunu ihmal etme hakkına sahip olunmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşamın ertelenemeyeceğini söyledi.

“VATANDAŞLIK KONUSUNDA ÖLÇÜ KAÇTI, BU GİDİŞE SON VERİLMELİ”

Vatandaşlık konusuna değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle son dönemlerde Bakanlar Kurulu kararlarıyla çok sayıda vatandaşlık verildiğinin görüldüğünü belirtti.

Yıllardır ülkede bulunan, neredeyse 30 yıldır çeşitli nedenlerle vatandaş yapılmamış kişilerin varlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Anne babası yurttaş, kendisi 18 yaşını geçtiği halde yurttaşlık alamamış kişilerden de söz edilmektedir. Bunların sorunlarının giderilmesi normaldir hatta geç bile kalınmıştır. Ama konu bu değildir” dedi.

Yasada Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesinin, çok istisnai durumlar için düşünüldüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Halbuki bu durum istisna olmaktan çıkmış görülüyor. İstisna kural haline gelmiş, kısacası yurttaşlıklar konusunda ölçü kaçmıştır ve bu gidişe artık bir son verilmesi zorunludur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Neredeyse her gün için 30 civarında yeni vatandaş yapılmakta, sağlık raporları için doktorlar iki katı çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Cumhurbaşkanı olarak bu politikanın ülkemizin geleceği açısından yararlı olmadığını ve bu yöndeki yaygın kamuoyu değerlendirmesine katıldığımı belirtmek isterim” dedi.

“TRAFİK TRAVMASI YAŞANIYOR”

1974’ten bu yana yaklaşık iki bin insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkat çeken Akıncı, “Toplum olarak bir tür ‘trafik travması’ yaşamakta olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

Trafikte her yıl 40-50 dolayında can kaybı yaşandığını ve bu rakamların olayın vahametini açıkça göstermeye yeterli olduğunu kaydeden Akıncı, “Herkes sorumluluğunu kavramalı; planlı ve kurallı bir trafik düzeni için hukuki, teknik ve bilince yönelik gayretini artırmalıdır” diye konuştu.

“UYUŞTURUCUDA ÖZEL VE GENEL POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Uyuşturucu madde bağımlılığının da ülkede önemli sorunlardan birisi haline dönüştüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, polisin başarılı operasyonlarına rağmen, uyuşturucu ticaretinin önünün alınamadığını ve yasak maddelerin bir biçimde dolaşıma sürüldüğünün görüldüğünü söyledi.

Akıncı, uyuşturucu bağımlılığındaki artış eğilimi, uyuşturucuya bağlı ölümlerin çoğalması, özel ve genel politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“KADIN CİNAYETLERİ İNFİALE SÜRÜKLÜYOR”

Ülkede son zamanlarda ard arda gelen kadın cinayeti haberlerinin herkesi infiale sürüklediğini belirten Akıncı, bu durumun, aslında yeni bir sorun olmadığını gösteren rakamlar olduğunu ifade etti.

“Ülkemizde son 15 yılda neredeyse 30’dan fazla kadın cinayeti işlenmiş olması, hepimizi derinden düşündürmelidir” diyen Mustafa Akıncı, kadına yönelik şiddet sorununun hiç de küçümsenmeyecek boyutta olmasının, kadın-erkek eşitliğini gözetme iddiasındaki bir toplumun kendisiyle yüzleşmesini gerektirdiğinin altını çizdi.

“TAŞ OCAKLARININ GEREĞİ DERHAL, BİLİMSEL ÇERÇEVEDE YAPILMALI”

Konuşmasında çevre sorunlarına da değinen Akıncı, imar konusunda ihmal ve hataların çarpık kentleşmeye ve yoğun betonlaşmaya yol açtığını söyledi.

Yapılaşmanın hizmetine sunulan dağların günden güne “dağ” görünümünden biraz daha uzaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Taş ocaklarının sayılarını, çalışma saha ve yöntemlerini masaya yatırma zamanı çoktan geldi de geçti. Buradan bu konudaki tüm ilgili makamlara, görevlerinin gerektirdiği ciddiyetle konuyu derhal gündemlerine almaları ve bilimsel çerçevede gereğini yapmaları çağrısında bulunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beşparmak Dağları’nda açılan küçük gediklerle başlayan tahribatın bugün hiç kimsenin gözünü kaçıramayacağı kadar büyük bir felakete dönüşmüş durumda olduğunun altını çizdi.

“Toplumsal yaşam alanlarımızın dikkat çekecek kadar kirli olduğunu inkâr edemeyiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemizdeki çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ‘Temiz Düşün’ Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Kampanyası yürütüyoruz. Kampanyamıza gösterilen ilgi, bu konudaki toplumsal duyarlılığın sanıldığı kadar az olmadığını göstermesi bakımından sevindiricidir” diyen Akıncı, bu duyarlılığın bilince ve bütünlüklü politikalara dönüşmesi için alınması gereken mesafeler olduğunu belirtti.

“KONTROLSÜZ KİMYASAL İDDİALARI TEDİRGİN EDİYOR”

Gıda üretiminde kontrolsüz kimyasal kullanıldığı iddialarının herkesi tedirgin ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, tarımsal üretimde limit üstü kalıntı içeren ürünlerin piyasaya sürülmesi ihtimalinin sıfır düzeyine getirilmesinin her ciddi devletin görevi olduğunu söyledi.

“SİYASET DE TEMİZ OLMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yalnız çevre ve gıdaların temiz olması değil, siyasetin de temiz olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Hiçbir idare kuşkuya davetiye çıkaracak yöntemlerle iş yapmamalıdır” dedi.

Özellikle son dönemlerde ihale süreçleri ve devlet arazilerinin kiralanması konularına ilişkin olarak ciddi tartışmalar yaşandığını ve önemli iddiaların ortaya atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Başsavcılık ve Ombudsman raporlarında çeşitli yanlışlıklardan söz edilmektedir. Bu çerçevede özellikle son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden Ercan Havaalanı konusundaki rüşvet iddiaları, geçiştirilemeyecek boyuttadır ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir” dedi.

Devlet kaynaklarının genel kamu çıkarı ve ülke yararına değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm kurumların hukuk ve etik içinde kalmalarının kaçınılmaz olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ercan’da rüşvet iddialarının araştırılması, gerçeklerin toplumla paylaşılması ve kamu vicdanının rahatlatılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin, kendine ait kurumları ve yönetim mekanizması olan, tarihsel geçmişi zengin, gelecek vizyonu geniş bir toplum olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güzel yurdumuzda, sorunlarımızı en aza indirgeyip, huzur içinde yaşamanın yollarını bulabiliriz. Bunun için çalışmalı, farklılıklarımıza saygı duymalı, birlik beraberlik içinde hareket etmeli, demokrasiye ve çağdaş değerlere sıkı sıkıya sarılmalıyız” dedi.