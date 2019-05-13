Cumhurbaşkanı Akıncı UBP Genel Başkanı Tatar’ı kabul etti

Tatar’a UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Bakanı Tufan Erhürman, 10.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul edecek.
Akıncı yarın 09.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit, 10.00’da Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul ederek görüşmelerini tamamlayacak.
Akıncı, hükümet kurma görevini, görüşmelerin ardından Cumhuriyet Meclisinden güvenoyu alabilecek bir partiye vermesi bekleniyor.
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