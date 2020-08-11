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Cumhurbaşkanı Akıncı, üretici birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Akıncı, üretici birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, üretici birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede çeşitli alanlarda faaliyette bulunan üretici birliklerinin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üretici birliklerinin temsilcileri, her geçen gün koşulları ağırlaşan üretim alanında yaşadıkları sorunlarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktararak, çözüm önerilerini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise, KKTC’de gelecekleri kurtarmanın yolunun üretimden geçtiğini belirterek, bu konuda üretici örgütleri ile her zaman iletişim ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini ifade etti.

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