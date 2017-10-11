Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi, Türkan Aziz’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa Genel Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk başhemşiresi Türkan Aziz’i Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki evinde ziyaret etti.

Akıncı, geçen ay 100 yaşına giren Aziz’e, sağlık alanında örnek oluşturan çalışmaları ve en zor koşullarda toplumsal mücadeleye katkılarından dolayı anı plaketi sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aziz’e, Kıbrıs Türkü’nün vefa duygusunu göstermek için gerçekleştirdikleri ziyaretle, tüm halkın duygularına tercüman olduğuna inanç belirtti.

Akıncı, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde başhemşirelik yapan ilk Kıbrıslı Türk olan Aziz’in sağlık alanında sayısız hizmet verdiğine işaret etti.

Türkan Aziz’in kızkardeşi Kamuran Aziz’i de rahmetle anan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Zaman akıp gidiyor… Türkan hanım sizi iyi gördüm. Gayet mutlu oldum” dedi.

Meral Akıncı da Aziz ile bir süre sohbet edip, Kamuran ve Türkan Aziz kardeşlere 2015’te yaptığı ziyarete değindi.

Türkan Aziz de, yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aziz, anı plaketinin değerinin de çok büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aziz’in “ Çok zor günler bekliyor bizi” yönündeki sözleri üzerine “El birliğiyle aşacağız” dedi.