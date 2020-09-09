Cumhurbaşkanı Akıncı Video ile Halka Seslendi (VİDEO HABER)

Sevgili yurttaşlarım, yine zor günlerden geçiyoruz.
Geçtiğimiz Mart ayında Covid 19 vakaları ülkemize bir turist kafilesiyle geldi. O dönemde vaka belli olduğu için temaslılarını saptamak biraz zaman aldı ama bu ölümcül virüs toplumumuz içerisinde çok fazla yayılma imkanı bulmadan halledilebildi.
O dönemde 4 can kaybettik, yoğun bakımda yatan hastalarımız da oldu ama günün sonunda iki ayı aşkın bir süre sıfır vakayla o dönemi kapatmayı başardık. Daha önce de defalarca söylediğim gibi bu salgın bitmemişti, bitmedi, devam ediyor.
Şimdi geldiğimiz noktada üzülerek ifade etmek durumundayım ki ne yazık ki geçen defakinden daha zor bir durumla karşı karşıyayız.
Hükümetin almış olduğu kararları şu an eleştirmek istemiyorum, çünkü gün o gün değildir. Hükümet ne yazık ki ben dahil pek çok sağlık örgütüyle uzmanımızın yaptığı uyarılara yeterince kulak vermedi.
Özellikle karantinasız girişler konusunda epey ses yükseldi, bu seslerden biri de benim sesimdi. Girişlerde karantina uygulanması konusunda çok ama çok geç karar alınabildi. Karar alınana kadar geçen sürede maalesef ülkemize pek çok pozitif vaka ithal edildi. Sıfır vaka noktasına gelinmişken, şimdi her taraftan pozitif vakaların çıkmaya başladığını büyük bir üzüntü ve kaygıyla izlemekteyiz.
Vakaların sıfırlandığı dönemde sağlıkçılarımız
Sağlık sistemimizdeki eksikliklerin tamamlanması ve özellikle 1 Temmuz’da açılım süreci başladığı zaman hükümetin karantinasız giriş konusundaki tavrı yurttaşlarımızd
Artık yasal bir zemine de kavuşmuş bulunan sağlık kurullarının kararlarını bilimsel esaslar temelinde alması son derece önemlidir. Bu kurullar kararlarını alır ve yürürlüğe koyarken, siyasi etkiye tamamen kapalı olmak durumundadırlar
Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızı
Mart ayı ile başlayan süreçte de hep şu uyarıyı yapmıştım: Devlet ve hükümet gerekli tedbirleri almalı, halkın sesine kulak vermeli, halkın endişelerine yanıt vermeli. Bunun yanında yurttaşlar olarak bizler de bu defa geçen defakinden çok daha ciddi bir şekilde yapmak zorundayız. Durum bu defa geçmişe oranla daha ciddi. Hijyen, mesafe ve maske kullanmayı, sarılıp kucaklaşmamayı,
Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum.
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