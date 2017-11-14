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Cumhurbaşkanı Akıncı, yabancı parlamenterleri kabul etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, yabancı parlamenterleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kapsamında adada bulunan yabancı parlamenterleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.30’da başlayan kabulde, Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin de yer aldı.

Yabancı parlamenterlere Kıbrıs konusu ve adada yaşananlarla ilgili bilgi veren Akıncı, parlamenterlerin ülkede bulundukları süre içersinde  yaşadıklarından zevk almalarını ve adadan memnun ayrılmalarını diledi.

Bu yıl KKTC’nin 34’üncü yıldönümünün kutlandığını belirten Akıncı, KKTC’yi sadece Türkiye’nin tanıdığını, ancak KKTC’nin demokratik ve tanınmış kurumları olduğunu söyledi.

Önümüzdeki parlamento seçimleri  ile ilgili de bilgi veren, Meclis’in yenileneceğini  ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinin 2015 yılında seçildiğini ve 2 yıl daha görevde olacağını anlattı.

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