Cumhurbaşkanı Akıncı yangınla ilgili bilgi istedi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kalkanlı’daki yangın yerinde bulunan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat’ı arayarak durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kalkanlı’daki yangın yerinde bulunan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat’ı arayarak durum hakkında bilgi aldı.

Orman Dairesi Müdürü Altay, Cumhurbaşkanı’na, iki yangın söndürme helikopterinin ve Türkiye’den gelen bir yangın söndürme uçağının şu anda yangına etkin ve hızlı bir şekilde müdahale ettiği bilgisini verdi.

Altay, Türkiye’den ikinci yangın söndürme uçağının da kısa bir süre sonra müdahaleye katılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanının sorusu, üzerine Orman Dairesi Müdürü Altay, yangının akşam saatleri öncesinde kontrol altına alınacağını, ek bir tedbire şu an itibarıyla ihtiyaç olmadığını söyledi.