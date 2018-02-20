Cumhurbaşkanı Akıncı yarın siyasi partilerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti yetkilileriyle görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı saat 10.00’da Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’la bir araya gelecek. Saat 10.30’da toplantıya koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partilerin başkanları HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, saat 12.00’de ise, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da katılımıyla Meclis’teki 6 partiyle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’de Rum tarafının tek taraflı arama girişimleri nedeniyle oluşan ortam değerlendirilecek.

