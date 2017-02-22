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Cumhurbaşkanı Akıncı,Belediye Başkanlarını bilgilendirdi

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Cumhurbaşkanı Akıncı,Belediye Başkanlarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” nı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu kapsamında bugün belediye başkanlarını kabul ederek, müzakere sürecinin geldiği aşama hakkında bilgi verdi.

Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları yarın 11’de kadın örgütleri ile Cumhrubaşkanlığında devam edecek.

Cumhrubaşkanı Akıncı, 25 Şubat umartesi günü ise Atatürk Kültür Merkezi’nde ülke genelindeki muhtarlara bilgi verecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının ilk Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantısında 24 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya gelmişti.

2017 yılının ilk toplantısına; TÜRK-SEN, KTTO, DAÜ-SEN, KTAMS, KTTO, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, EL-SEN, HÜR-İŞ, TIP-İŞ, KTÖS, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, BES, TEL-SEN, KTSO, KTEZO, Tabipler Birliği, Mimar ve Mühendisler Odası, Barolar Birliği, KTOEÖS, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, İŞAD temsilcileri katılmıştı.

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