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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı.

Gençlerin virüs salgını sürecindeki duyarlılığının ve sorumlulukla davranmasının herkese ilham verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “bilgisini, enerjisini, zamanını, emeğini virüs salgınına karşı mücadelenin farklı alanlarında ortaya koyan siz gençlerimizle hepimiz gurur duyduk” dedi.
 
Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin, insanlığa ve toplumuna karşı sorumluluk taşıyarak, bencillikten uzak, kişisel değil toplumsal yarar için dayanışıp paylaşarak, akıl ve bilime de  sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlu süreçte bir kez daha kendilerini kanıtladığını kaydetti.

Virüs salgınının, gerek ülkede gerekse dünyada birçok alandaki statükonun değişmesi gerektiğini kerese bir kez daha hatırlattığını belirten Akıncı, “Şimdi, daha özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal adaleti gözeten, çevre duyarlılığı olan, bilime ve araştırmaya daha çok önem veren bir gelecek için harekete geçmenin tam zamandır” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında gençlere seslenerek, şöyle dedi:
 
“Bu yıl  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda tüm dünya insanlığı gibi bizler de ölümcül bir virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. 
 
Ülkemizin doğal zenginliği, insanlığın ortak mirası olan ve gittikçe azalan orman alanlarımızın değerli bir bölümünü yok eden büyük yangın felaketi de, ne yazık ki virüs tehdidine eklendi.
 
Böylesi bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” deyişi daha da anlam kazandı.
 
İçinde bulunduğumuz dönem sadece sağlık alanında değil, eğitimde, tarımda, üretimde, çevrede turizmde ve hayatın her alanında bilim ve aklın ışığında ilerleme zamanıdır.
 
Pandemi süreci, tüm toplum kesimlerinin daha adil bir gelir dağılımı çerçevesinde yoksulluk tehlikesinden kurtulmasını temel alan dayanışmacı, paylaşımcı ve sorumlu bir yönetim anlayışına tüm dünya gibi ülkemizin de ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha kanıtladı.”

“İLHAM VERDİ…”
 
Gençlerin virüs salgını sürecindeki duyarlılığının ve sorumlulukla davranmasının herkese ilham verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “bilgisini, enerjisini, zamanını, emeğini virüs salgınına karşı mücadelenin farklı alanlarında ortaya koyan siz gençlerimizle hepimiz gurur duyduk” dedi.
 
Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin, insanlığa ve toplumuna karşı sorumluluk taşıyarak, bencillikten uzak, kişisel değil toplumsal yarar için dayanışıp paylaşarak, akıl ve bilime de  sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlu süreçte bir kez daha kendilerini kanıtladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:
 
“Sevgili gençler,
 
“Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız” diyen büyük önder Atatürk’ün tarif ettiği ideal gençliğin bir parçası olduğunuzu da gösterdiniz.
 
Virüs salgınına karşı yürütülen mücadeleyi izleyen, gelişmeleri takip eden, ülkemizdeki mücadele sürecine ilişkin fikir geliştiren, bu fikirlerin hayat bulması için mücadele eden siz gençler, sorumluluk ve duyarlılığınızı tam da Atatürk’ün tarif ettiği şekilde sadece  ülkemizle sınırlı tutmadınız.
 
Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde yaşayan siz gençlerimize bilginiz, deneyiminiz ve enerjinizle yaptığınız değerli katkılar için bu anlamlı günde toplumumuz adına teşekkür ediyorum.
 
Öyle inanıyorum ki bundan sonra da sizler, toplumumuzun ve tüm insanlığın daha adil daha  dayanışmacı, daha paylaşımcı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe kavuşması için, sorunlara bugünden teşhis koyup, o sorunların nasıl aşılabileceği ile ilgili düşünceler geliştirmeye, düşüncelerinizi hayata geçirmek için mücadele etmeye devam edeceksiniz.”

“NOKTA KOYUP DURAMAYIZ”
 
“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek nokta koyup orada duramayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şunları dile getirdi:
 
“Bundan sonra neyin nasıl olması gerektiğini düşünerek, tartışarak, uzlaşarak, tasarlayarak hayata geçirmeliyiz. 
 
Ülkemizde nasıl bir gelecek istediğimizi sadece söylemekle yetinmeden, bu geleceği el birliği ile kurmak için hep beraber çalışmalı, mücadele etmeli ve hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmeliyiz.
 
Virüs salgını, gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok alandaki statükonun değişmesi gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı. 
 
Şimdi, daha özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal adaleti gözeten, çevre duyarlılığı olan, bilime ve araştırmaya daha çok önem veren bir gelecek için harekete geçmenin tam zamandır. 
 
Bu yolu hep beraber yürüyeceğiz ve bu yolda sizin yaratıcı fikirlerinize  olan güvenimiz ve inancımız tamdır.
 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.”

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