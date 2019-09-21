Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Başbakan Tatar'a sert çıkış...

İşte o açıklama;

Sayın Tatar’ın “ macera “ dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; “ marjinal azınlık gruplar “ ve “ Akıncı’nın arkadaşları “ ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır.

Akıncı'nın açıklaması 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için de sinyal olarak anlaşıldı.