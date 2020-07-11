Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Basın Günü Mesajı

11 Temmuz 1889’da Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Saadet’in yayın hayatına başlamasından bugüne geçen 131 yılda, Kıbrıs Türk basınının koşulları hep zor olmuştur. Yıllar içinde zorluklar farklılaşsa da tümüyle aşıldığını iddia etmek mümkün değildir.

Bu zorluklar içinde, basın etiği dışında ilişkilere girmeden, sadece gerçeğin peşinden gitmek, hem piyasaya hem siyasete karşı özgürlüğünü okuyucunun gücüyle koruyabilmek de elbette kolay bir iş değildir.

11 Temmuz Basın Günü’nde, kalemine ve onuruna sahip çıkan, emeğini ve özgür düşüncesini toplumun daha güzel geleceği için rehber edinen tüm basın çalışanlarımıza mücadelelerine yakışan bir gelecek diliyorum.