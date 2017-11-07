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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Başsavcı İlgen’e ziyaret

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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Başsavcı İlgen’e ziyaret
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başsavcı Aşkan İlgen ve ekibinden, Başsavcılığın (Hukuk Dairesi) çalışmaları ve yürütülen davalar konusunda bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcılığın demokratik hukuk devletinin en önemli müesseselerinden biri  ve devletin hukuk danışmanı olduğunu vurgulayarak “Başsavcılığın çok iyi çalışması ve işlevini yerine getirmesi, demokratik hukuk devletinin iyi işleyişi ile yakından alakalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Başsavcı Aşkan İlgen’i makamında ziyaret etti.  

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcılığın demokratik hukuk devletinin en önemli müesseselerinden biri  ve devletin hukuk danışmanı olduğunu söyleyerek, Meclis’ten geçen tüm yasaların Cumhurbaşkanı imzasından önce Hukuk Dairesi’ne intikal ettiğini hatırlattı.  

“Başsavcılıktan gelen değerlendirmeler ışığında hareket ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, hukuki alanda herhangi bir tereddüt olduğu zaman da başvurulan merciinin yine Başsavcılık olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede Başsavcılığın mekan dahil diğer sorunlarını da değerlendireceklerini söyledi.

İLGEN

Başsavcı Aşkan İlgen de, Başsavcılığın devlet aleyhine açılan yoğun miktardaki davalarda devleti temsil ettiğini, itilaflarda hukuki görüşlere mütalaa verdiğini anlattı.

İlgen, gerekli görülen konulardaki aksaklıkları ilgili birimlere ilettiklerini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Anayasal kurumlara ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanlığı, hükümet partileri, Meclis’te temsil edilen muhalefet partileri, Yüksek Mahkeme Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombusdman) ve YÖDAK’a ziyaretler yapmıştı.

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