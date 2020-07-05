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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "Ciddi Karantina" Uyarısı

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "Ciddi Karantina" Uyarısı
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "Ciddi Karantina" Uyarısı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yurt dışına açılım konusunda sürekli değiştirilen karar, uygulama ve söylemlerin pozitif vakalarla birlikte endişeleri de artırdığını belirterek, ülkeye girişler konusunda hükümetin artık gecikmeksizin ciddi bir karantina uygulaması başlatması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konula ilgili açıklaması şöyle:

"İçinden geçmekte olduğumuz sağlık ve ekonomi açısından çok zor dönemlerde hükümetlerin, Cumhurbaşkanı ve muhalefetle birlikte hareket etmeyi istemesi akıl işidir. Bunların ötesinde, özellikle sağlık alanında deneyimli uzmanların ve ilgili örgütlerin sesine de kulak verilmelidir. Ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Sık sık değişen karar, söylem ve uygulamalarla halkta güven namına bir şey bırakılmıyor. İki ayı aşkın süre pozitif vakaya rastlanmaması toplumumuzda belli bir ferahlık duygusu yaratmıştı. Şimdi neredeyse her gün değiştirilen yurt dışına açılma uygulamasıyla pozitif vakalarla birlikte endişeler de artıyor. Hükümet ortak akıl ve bilimsel bilgiye dayalı icraatla bu endişeleri gidermek zorundadır. Evet, bireyler de tedbiri elden bırakmamalı; ama hükümet de geç kaldığı hazırlıklarını bir an önce tamamlamalı. Hastahane, testler, personel takviyesi gibi konulardaki uyarılara değer verilmeli. En önemlisi Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulunun da belirttiği gibi ve gözlemlediğim kadarıyla halkımızın da talebi olan, ülkeye girişlerde ciddi bir karantina uygulamasının gündeme getirilmesi geciktirilmemelidir. Umarım yine birileri Cumhurbaşkanı halkı paniğe sevkediyor demez. Başından beri dediğimi yapıyorum. Yani sağlıkçıların çizdiği rotayı siyasetin izlemesini istiyorum. Toplumumuzun sağlığını korumanın ötesinde bir gailem yok. Ekonomi için açılım elbette olmalı, oluyor; ama dikkatli ve bilime değer vererek ilerlenmeli ki kaş yapayım derken göz çıkarılmasın."

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