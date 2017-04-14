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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan çok yönlü Paskalya açıklaması

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan çok yönlü Paskalya açıklaması
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği kutlama mesajıyla adeta hükümetin çözüm karşıtı görüşlerine cevap veren Akıncı, paylaşımından tam not aldı...

Mağusa Suriçi’nde bulunan Ay İkserino Kilisesi’nde 3 yıldan bu yana Kıbrıslı Rumlar tarafından tekrarlanan ve Mağusa’daki sivil toplum örgütleri ve esnafının da yararlı bulduğu  “Kutsal Cuma” töreni yani Paskalya Yortusu bu yıl, Dışişleri Bakanlığı’nın olayı “siyasileştirilmiş” bulmasından dolayı gerçekleşemiyor.

Toplumlar arası kaynaşmanın fazlasıyla gerekli olduğu şu günlerde yasaklanan Paskalya Yortusu konusunda geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu yaptığı açıklamasında, “BM yetkilileri tarafından da gündeme getirilen bu durumun KKTC aleyhine olumsuz yansımalarının giderek artacağı görülmektedir” diyerek asıl siyasileşmenin, bu yasakla meydana geldiğini kaydetmişti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında hükümetin karşıt politikalarına nazaran  “Sağlık ve mutlulukla iyi paskalyalar diliyorum.” Şeklinde paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkçe ve Rumca dillerinde paylaştığı kutlama mesajo şu şekilde: 

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