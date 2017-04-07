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SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan enosis kararının iptaline ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan enosis kararının iptaline ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Temsilciler Meclisi'nin çetrefilli geçen enosis kararının iptaline ilişkin oylaması sonrası çıkan karara ilişkin açıklamalarda bulunarak takdir ettiğini vurguladı.

DİSİ’nin sunduğu enosis referandumunun okullarda kutlanması yasasının iptali ile ilgili öneri Rum Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunuldu.

Müzakere sürecinin adeta durmasına neden Enosis’in okullarda kutlanılması kararına karşılık DİSİ’nin iptal yasası 30 onay ve 20 ret oyu ile geçti.

İptal yasasının onayının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Akıncı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Enosis plebisitini okullarda kutlanacak bir olay olarak nitelendiren 10 Şubat tarihli Rum Meclisi kararı Kıbrıs Türk halkında haklı olarak büyük bir infiale ve tepkiye yol açmıştı. Bu karar aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumu içinde de bazı rahatsızlıklara neden olmuştu. İhtiyacımız olan barış kültürüne hiç bir şekilde hizmet etmeyen bu gelişme, Kıbrıs müzakere sürecini de kuşkusuz ki olumsuz olarak etkilemiş ve kesilmesine de neden olmuştur.

Rum Meclisi’nin iki büyük partisi olan DİSİ ve AKEL’in farklı ideolojilerine rağmen, bu yanlışı düzeltme yönünde adım atabilmiş olduklarını görmek memnuniyet vericidir. Yanlışı görüp eleştirdiğimiz gibi, doğruyu görüp takdir etmeyi de bilmeliyiz.

Rum Meclisinin yanlışı düzeltme yönündeki bu kararıyla birlikte, Enosis plebisitini okullarda kutlanacak olaylar arasında yer almayacağı anlayışı ile artık önümüze bakmalıyız. Geleceği inşa ederken Enosis, Taksim, ilhak gibi kavramlara değil barış, hoşgörü ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

 11 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak olan müzakere sürecinde, yeni bir başlangıç yapmak ve adamızda kalıcı barış koşullarının hakim olacağı yeni bir yapıyı kurmak için çalışmalıyız. Fazla zamanımız kalmamıştır. Gerçekten bir yol ayırımındayız. Umarım ve dilerim ki, tüm ilgili taraflar bu gerçeğin bilinci içerisinde hareket etsinler.

 

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