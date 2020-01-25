  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Erdoğan’a başsağlığı mesajı

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Erdoğan’a başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Erdoğan’a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında şöyle dedi:

“Türkiye’de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzcan: Elazığ ve Malatya’da yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan üzüntü duyuyoruz25 Ocak 2020 Cumartesi 16:06
  • Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması gerçekleşti25 Ocak 2020 Cumartesi 16:04
  • Larnaka’daki Tuz Gölü’nde 20 Flamingo Ölü Bulundu25 Ocak 2020 Cumartesi 15:56
  • Mağusa'da müstahdem tarafından hırsızlık!25 Ocak 2020 Cumartesi 11:30
  • Ani Ölüm (Gelişme)25 Ocak 2020 Cumartesi 11:28
  • UBP Kadın Kolları’nın bugün yapılacak etkinliği ertelendi25 Ocak 2020 Cumartesi 11:07
  • Taçoy: “Kıbrıslı Türklerin casinoya girişleri yasallaşmalı”25 Ocak 2020 Cumartesi 10:49
  • Başbakan Tatar, “Baba Parası” Filminin Başrol Oyuncuları Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti24 Ocak 2020 Cuma 19:59
  • Sağlık Bakanı Pilli: “‘Ülkemizde şu anda korona virüsü vakası yok”24 Ocak 2020 Cuma 19:57
  • Bu geceye dikkat, sıcaklık eksilere düşecek!24 Ocak 2020 Cuma 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti