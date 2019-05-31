  • BIST 90.219
  • Altın 244,250
  • Dolar 5,8414
  • Euro 6,5155
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hastaneye destek

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hastaneye destek

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dernek Genel Sekreteri Dr. Bülent Dizdarlı başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hastaneye kalp damar merkezi kazandırmak amacıyla gelir elde etmek üzere başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kampanyaya Cumhurbaşkanlığı’nın da katkı yapacağını söyledi ve destek çağrısı yaptı.

“KALP DAMAR HASTALIKLARI ÖN SIRALARDA”

Cumhurbaşkanı Akıncı, istatistiklere göre ülkede kalp damar hastalıklarının sağlık sorunları arasında ön sıralarda yer aldığını anımsatarak, kalp damar hastalıklarının başlıca sebeplerinden birinin de sigara kullanımı olduğunun bilindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, sigara kullanımının en önemli sonuçlarından biri olan kalp damar hastalıkları ile ilgili yeni bir merkez için adım atılmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Dernek Genel Sekreteri Dr. Bülent Dizdarlı da, katkıları için teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 1978 yılında kurulan ve yeniden aktif hale getirilen derneğin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak31 Mayıs 2019 Cuma 14:23
  • 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Lefkoşa’da iki toplumlu etkinlik…31 Mayıs 2019 Cuma 13:49
  • Kırmızı alarm uyarısından sonra toz uyarısı geldi!31 Mayıs 2019 Cuma 13:42
  • Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali yarın31 Mayıs 2019 Cuma 13:33
  • 0 Euro üzerine Dr. Fazıl Küçük'ün resmi basılacak31 Mayıs 2019 Cuma 13:23
  • Tatar ve Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti31 Mayıs 2019 Cuma 13:06
  • Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi31 Mayıs 2019 Cuma 13:03
  • Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı31 Mayıs 2019 Cuma 12:57
  • HAKSEN Olağan Genel Kurulu'nı gerçekleştirdi,31 Mayıs 2019 Cuma 12:52
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı31 Mayıs 2019 Cuma 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti