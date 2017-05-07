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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "mehter marşı" göndermesi!

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "mehter marşı" göndermesi!
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”na katıldı.

 Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs ve çevresindeki doğal zenginliklerin her iki halkın ortak zenginliği olduğunu vurgulayarak,  “biz Doğu Akdeniz’de savaş tamtamlarını ve mehter marşlarını değil, barış şarkıları ve dostluk türkülerini duymak isteriz” dedi.

“Biz ülkemizde ve bölgemizde barış şarkılarıyla dostluk türkülerinin çalınmasını isteriz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın yakın coğrafyasında başta Suriye olmak üzere her gün insanlık trajedileri yaşandığını ifade ederek, “Biz benzer acıları geçmişte yaşadık. Biz Doğu Akdeniz’de, bu sularda savaşın çıkmasını asla istemeyiz. Ama barış şarkıları tek sesle olmaz, sadece bizim sesimizle olmaz. Bu sese onların da katılması lazım. Barış şarkıları ve dostluk türküleri güneyden de gelmeli. Bu barış şarkılarına garantörler de katılmalı, BM uyumlu ilerlemeyi sağlamak için orkestra şefi gibi çalışmalı” dedi.

Şubat ayındaki seçim nedeniyle güney yönetiminin adım atmak istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizim uzattığımız barış ve çözüm eli havada kalıyor. Temmuza kadar bu eli tutulmalarını, yapıcı yönde olumlu karşılık vermelerini, dostluk ve barış şarkılarımıza gönülden iştirak etmelerini bekliyoruz. O zaman bu adada çok daha güzel günlere ulaşmak mümkün olacak” dedi.

“Kıbrıs Türk tarafı olarak, çözüm için masada kendi haklarımızı korurken diğer toplumun haklarını da gözetiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Barış için çekinmeden adımlar atıyoruz. Mont Pelerin’da, Cenevre’de bunu kanıtladık. Güney’in de yapması gereken şeyler var. Dönüşümlü başkanlığı bir tartışma konusu olmaktan çıkarıp artık kararlara etkin katılımı kabul etmeleri lazım. Dostluk ve barış şarkılarımıza ve adımlarımıza eşlik etmeleri lazım” dedi.

Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”na katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan yol düzenlemesi ile köye eskiye oranla daha kolay ve en azından formalitesiz gelinebildiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Bizim hedefimiz Kıbrıs’ta Kıbrıs’ın her noktasında en ücra yerine kadar, bu ada topraklarında serbestçe dolaşabileceğimiz, özgür insanlar olarak huzur içinde yaşayabileceğimiz bir adayı kalıcı olarak yaratmaktır”.

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