  • BIST 88.125
  • Altın 338,030
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs
Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye iletti ve acil
yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, haksız kararlarla küresel erişim olanakları kısıtlı olan Kıbrıs Türk halkının sınır tanımayan salgınla mücadelesine yapılacak katkının hayati olduğunu belirtti.

Bugün gönderdiği mektuplarda, özellikle Türkiye’den ve bir ölçüde de AB’den çeşitli mali yardımların yapılmakta olduğunu, bununla birlikte, içinden geçilen dönemde ülkedeki asgari ekonomik gerekliliklerin yerine etirilebilmesi için KKTC hükümetinin ciddi bir ek mali desteğe ivedi olarak ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle
bir yardımla hem sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesinin hem de
ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Sınır tanımayan virüs salgınının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de
halkın sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu, ayrıca ekonomik ve
sosyal yaşamın da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bu süreçte büyük
yaralar almakta olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, salgınla
ile bir yandan ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin aynı zamanda
küresel dayanışma ve işbirliğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını
anımsatarak, “Fakat yine çok iyi bildiğiniz gibi, haksız kararlarla
dünya ile ilişki kurması engellenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
uluslararası platformlara erişme olanakları kısıtlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mektup gönderdiği liderlerin vekurumların da bu
sıkıntılı zamanlarda çetin bir mücadele içinde olduğunu; fakat küresel erişim olanakları kısıtlı olan KKTC’nin salgınla mücadelesine yapacakları katkının hayati değer taşıdığını belirtti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'dan 90 civarında Kıbrıslı Türk daha döndü27 Mart 2020 Cuma 18:50
  • ‘Karşılıksız çeklere’ kredi talebi27 Mart 2020 Cuma 18:09
  • Girne Belediyesi Bölgedeki Marketlerin Hijyen Uygulamalarını Kontrol Etmeye Devam Ediyor27 Mart 2020 Cuma 17:56
  • Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu :Kriz tek elden yönetilmelidir27 Mart 2020 Cuma 17:27
  • Başbakan Ersin Tatar Afrikalı Öğrencilerden Özür Dilemelidir27 Mart 2020 Cuma 17:21
  • Giad: "Ekonomik önlemler paketi, ülke ekonomisini derin bir bilinmezliğin içerisine itti"27 Mart 2020 Cuma 17:19
  • LTB Başkanı Harmancı : “Devleti yanımızda görmedik, karşımızda bulduk”27 Mart 2020 Cuma 17:18
  • Belediyeler Birliği’nden olağanüstü toplantı...27 Mart 2020 Cuma 17:16
  • Harmancı: Ekonomik paketle de belediyelere darbe vurulacak27 Mart 2020 Cuma 17:11
  • Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak isyan etti27 Mart 2020 Cuma 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti