Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs

Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı

Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa

İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye iletti ve acil

yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, haksız kararlarla küresel erişim olanakları kısıtlı olan Kıbrıs Türk halkının sınır tanımayan salgınla mücadelesine yapılacak katkının hayati olduğunu belirtti.

Bugün gönderdiği mektuplarda, özellikle Türkiye’den ve bir ölçüde de AB’den çeşitli mali yardımların yapılmakta olduğunu, bununla birlikte, içinden geçilen dönemde ülkedeki asgari ekonomik gerekliliklerin yerine etirilebilmesi için KKTC hükümetinin ciddi bir ek mali desteğe ivedi olarak ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle

bir yardımla hem sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesinin hem de

ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Sınır tanımayan virüs salgınının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de

halkın sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu, ayrıca ekonomik ve

sosyal yaşamın da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bu süreçte büyük

yaralar almakta olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, salgınla

ile bir yandan ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin aynı zamanda

küresel dayanışma ve işbirliğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını

anımsatarak, “Fakat yine çok iyi bildiğiniz gibi, haksız kararlarla

dünya ile ilişki kurması engellenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin

uluslararası platformlara erişme olanakları kısıtlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mektup gönderdiği liderlerin vekurumların da bu

sıkıntılı zamanlarda çetin bir mücadele içinde olduğunu; fakat küresel erişim olanakları kısıtlı olan KKTC’nin salgınla mücadelesine yapacakları katkının hayati değer taşıdığını belirtti.