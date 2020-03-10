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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan virüs açıklaması, hızla tedbir alınmalı

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan virüs açıklaması, hızla tedbir alınmalı
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan virüs açıklaması, hızla tedbir alınmalı

Cumhurbaşkanlığında, ülkede korona virüse karşı alınan önlemler ve bundan sonra yapılacakların ele alındığı bir toplantı yapıldı.

Toplantı Sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı. Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karantina konusunu daha da genişletmemiz gerek. Şimdiden gerekli tedbirleri almamız lazım. Kişisel olarak bilinçlenerek yapacağımız faaliyetlerinin yanında kalabalık toplantıların bir süreliğine iptal edilmesi gerekiyor.

Seçim döneminde yakın zamanda yapacağımız kapalı salon toplantılarını askıya aldık.

Bu hafta hiçbirini yapmayacağız... Gelişmelere göre hareket edeceğiz. Seçim çalışmalarını ötesinde senfoni orkestrasının konserini de iptal ettik.

Okullarla ilgili hükümetin kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Bunu ötesine bile geçilebilir. Varsın mart sonuna kadar okullar askıya alınsın.

Çocukların ve ailelerin sağlığı için bu tedbiri göze almamız lazım. Varsın bu yıl eğitim sezonu biraz daha yaza doğru sarksın.

Bu virüsle ilgili bilinen bir gerçek daha var. Sıcak havalarda bu virüsün yaşayamadığı gerçeğidir.

Mart ayını iyi bir şekilde atlatabilirsek daha az bir zararla bu durumu atlatabiliriz.

İki toplum arasındaki kapılarla ilgili komisyondaki arkadaşlarımızın görüşlerinde bir değişiklik yok. Biz kapıların tamamen kapatılması yönünde bir kararın doğru olmadığı görüşünü muhafaza ediyoruz. İki tarafta da bu vakalar tespit edildiğine göre etkin denetimlerin yapılması gerekiyor. Bu denetimlerin ne olabileceği konusunda da uygulamalarda pratik görüşler vardır. Özellikle hangi ülkeden geldiği kişilerin son derece önemli.

Dünyada ülkeler 3 gruba ayrılmış durumda. Onlarla ilgili farklı yöntemler önerilmektedir. Tabipler Birliği bu konudaki tedbirleri açıklayacaktır.

Hem Güney Kıbrıs hem de Türkiye ile yakın istişare içerisinde olmamız gereklidir. bu belirtileri kendinde hisseden yurttaşlarımız çıkıp da tolum içinde dolaşmaması lazım veya hastaneye gitmemesi lazım.

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