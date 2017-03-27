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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan YÖDAK yorumu...

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan YÖDAK yorumu...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitimin ülkenin en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, üniversite sayısı kadar nitelik ve akademik kalitenin de çok önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre üniversitelerde nicelik ve niteliğin aynı doğrultuda artması gerektiğini, aksi takdirde yükseköğrenim sektöründe ileride sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın “özerk” ve “bağımsız” bir yapıya kavuşturulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hataların düzeltilmesine imkan vermek üzere, YÖDAK Değişiklik Yasası’nı endişe ve kaygıları içeren sayfalarca gerekçelerle birlikte Meclis’e iade ettiğini belirten Akıncı, yasada yapılan değişikliklerle akademi dünyasını özerk yapıya kavuşturmanın mümkün olmadığını söyledi.

“MECLİS DE GEREĞİNİ YAPSIN”

Akademi dünyasının YÖDAK’ın özerkliğine sahip çıkmak için yaptığı açıklamalara da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’in de gereğini yapmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya’yı kabulünde yaptığı konuşmada, YÖDAK Değişiklik Yasası'nı Meclis’e iade etmesinin gerekçelerini anımsatarak, yasadaki değişikliklerin YÖDAK’ın özerk ve bağımsız bir yapıda çalışmasına yönelik olmadığını belirtti.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya kabulde, restorasyon aşamasında olan kampüs ve Denizcilik Fakültesi hakkında bilgi verdiler.

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