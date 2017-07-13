Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Guterres’e İşaret Ediyor… Akıncı Crans Montana’da Figüran Değil, Aktör Olduğunu Savunuyor… Askerlerin Varlığı… Kıbrıslı Rumlar Çözümden Uzaklaştı… ‘Kıbrıs Türk Tarafı Tüm Konferansların Mimarı’ ” başlık ve spotlarıyla verdiği haberinde, Akıncı’nın Crans Montana konusunda topu BM Genel Sekreteri Guterres’e attığını yazdı.
Gazete, haberinin devamında Akıncı’nın açıklamalarını ayrıntısıyla aktardı.
Diğer gazeteler şu başlıkları kullandı:
Alithia: “Başarısızlığın Sebeplerini Guterres Açıklasın… BM Eşit Mesafe Koruyor… Figüran Değildim… Araştırmacı Gazetecilik Yapın… 40 Bin Askerin Kalması Yeğlendi”
Politis: “Sadece Güvenlik Değildi… Crans Montana’ya İlişkin Eleştirilerle Açık Pencere Bıraktı… Herhangi Bir Çözüme Hayır”
Haravgi: “Akıncı: BM Genel Sekreteri Konuşsun… Birkaç Yüz Asker Yerine 40 Bin Askerin Kalması Yeğlendi”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.