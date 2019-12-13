Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Berlin ve Ötesi” ortak özel yayın çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalar, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın garantiler ve müdahale haklarıyla ilgili sözlerini ön plana çıkarırken, haber için “Türkiye’den Gür Bir Farklılıkla Akıncı’dan Seçimlere İlişkin Siftah” başlığını da kullandı.

Alithia gazetesi “Mustafa Akıncı’dan Berlin Anlaşması Yorumları, İfşaaları ve Analizi-Stratejik Anlaşmaya Vardık” başlıklarını kullandı.

Haravgi gazetesi haber için “Hedef İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon-Akıncı: Resmi Beşlide AB Gözlemci Olarak Yer Alacak” başlıklarını kullanırken, Politis gazetesi ise haberi “Akıncı Yeni Güvenlik Sistemini İhtimal Dışı Bırakmıyor-Garantiler Masada” şeklinde yansıttı.