Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e yanıtı Rum basınında

Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını “Akıncı’dan Anastasiadis’e, BM Parametresi Olan Siyasi Eşitlikle İlgili Cevaplı Telgraf - (Bunları) BM Genel Sekreter’e Anlatsın” başlığıyla verdi.
Alithia gazetesi “Akıncı’nın, Anastasiadis’in Açıklamasına İlişkin Yorumu, Ne Kabul Etmediğini Genel Sekreter’e Anlatsın”, başlığını kullanırken; Fileleftheros gazetesi “Akıncı: Anastasiadis Ne Kabul Etmediğini Bize Söylesin - Kıbrıs Türk Lider Facebook Üzerinden Anastasiadis’e Yanıt Verdi” , Haravgi gazetesi ise “Akıncı: Siyasi Eşitlik ve Etkin Katılım BM Parametresi” başlıklarını attı.
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