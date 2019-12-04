Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu: Halk Akıncı aday olsun istiyor

Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın aday olması halinde hiçbir denklemin Akıncı’nın zaferini engelleyemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu geçtiğimiz gün BRT’de Levent Kutay programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın aday olması halinde hiçbir denklemin Akıncı’nın zaferini engelleyemeyeceğini belirtti.

Akıncı’nın yeniden adaylığının sorulması üzerine ise Hüdaoğlu, Akıncı’ya halkın ciddi bir ilgisi olduğunu ve bu ilgiyi karar verirken dikkate alacağını belirtti.

Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın adaylığını açıklaması noktasında şu an için sürdürdüğü görevini sürdürdüğünü belirtti. Hüdaoğlu, “Adaylığının açıklamasının zamanı ve yönü noktasında Akıncı en doğru zamanı kendisi belirleyecektir. Halkın bir beklentisi varsa kendisinden hiçbir zaman görevden kaçmadı. Yoğun bir halk beklentisi var. Bir takım anketler de yapılıyor kimisi manipülatif olmakla birlikte. Bu anketler de yoğun bir halk desteğini gösteriyor. Halkın beklentisine hiçbir zaman karşılık vermemezlik yapmadı sayın Akıncı. Federal çözümü destekleyen kesimlerden birden çok aday çıkma ihtimali üzerine de Hüdaoğlu "Bunlar doğal akışı içinde olacak şeylerdir. Bir mühendislik işi değildir. Bu koşullarda hiçbir denklemin kendisini yeniden seçilmekten alıkoyamayacak. Çok geniş bir kitlenin desteğini alan bir liderin aday olması halinde, halktan destek alacağını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.