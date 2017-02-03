Cumhurbaşkanı Akıncı'nın o sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor...

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın meclis ile iglili söylemlerini eleştirdi...

Detay Kıbrıs-Sosyal Medya

CTP’li Milletvekili Erkut Şahali, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakerelerine ilişkin gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda KKTC meclisi ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “azınlık “Halkın iradesiyle Meclis’teki azınlık hükümetinin iradesinin aynı olmadığı kanaatindeyim. Esas şekillenmekte olan halkın iradesi Meclis’in dışındadır. Görülmekte olan budur. Tüm bulgular, veriler ve araştırmalar onu söylüyor" sözlerine bir noktaya kadar katıldığını belirten Şahali, “azınlık hükümetinin halk iradesini yansıtmadığı düşüncesine bende katılıyorum” dedi.

Sözlerine “ancak” ile devam eden CTP’li Milletvekili Şahali, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Esas şekillenmekte olan halkın iradesi Meclis’in dışındadır” sözlerini, ‘maksadını aşan bir açıklama’ olarak gördüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sorular yönelten Şahali, “Meşruiyetini bizzat kendisinin tartışılır hale getirdiği bir meclisin bu konuda atacağı adım hak ettiği itibarı görür mü?” diyerek, içinde bulunduğumuz süreç içerisinde herkesin ağzından çıkan kelimelere dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şahali açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

AKINCI TAM OLARAK NE DEDİ?

“Halkın iradesiyle Meclis’teki azınlık hükümetinin iradesinin aynı olmadığı kanaatindeyim. Esas şekillenmekte olan halkın iradesi Meclis’in dışındadır. Görülmekte olan budur. Tüm bulgular, veriler ve araştırmalar onu söylüyor."

Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın azınlık hükümetinin halk iradesini yansıtmadığı düşüncesine aynen katılıyorum. Ben de bu şekilde düşündüğüm için zaten onlara "dar tabanlı, çok parçalı azınlık hükümeti" sıfatını yakıştırıp kullanıyorum.

Ancak; "Esas şekillenmekte olan halkın iradesi Meclis’in dışındadır." demek de neyin nesi!

Sayın Akıncı'nın seçilmesine vesile olan ve halk iradesini yansıtan %60 küsürlük destekle, meclisin oluşmasını sağlayan irade aynı biçimde ortaya çıkmadı mı? Dahası Sayın Cumhurbaşkanı’nın sahip olduğu halk iradesine dayalı destekle, Meclisi oluşturan irade bir sonraki seçime kadar geçerli değil mi?

Meclisimizin oluşmasını sağlayan halk iradesi olduğuna göre, bu iradenin miadı, gelecek genel seçimlere kadardır. Meclisteki halk iradesinin %40'ının vücut bulduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne mensup bir milletvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümetle ilgili görüşüne sonuna kadar katılmakla birlikte, meclis hakkında yaptığı değerlendirmeye hiç katılmıyor, çok tehlikeli buluyor ve sözlerinin maksadını aştığını düşünüyorum.

Bizlerin de desteğiyle, yürütmekte olduğu müzakerelerde bir anlaşmaya varılması halinde, bu anlaşmayı referanduma götürecek yasa bu meclisten çıkmak zorundadır. Meşruiyetini bizzat kendisinin tartışılır hale getirdiği bir meclisin bu konuda atacağı adım hak ettiği itibarı görür mü?

Bu son sorduğum soruyu çok önemli buluyor ve bu dönemde herkesin ağzından çıkacak her kelimeyi hassasiyetle taramak zorunda olduğunun altını çizmeyi görev sayıyorum.