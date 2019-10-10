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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi parti başkanları ile bir araya geldiği toplantı sona erdi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Cumhuriyet Meclisi'ndeki siyasi partilerin başkanlarını New York temasları hakkında bilgilendirdiği toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi parti başkanları ile bir araya geldiği toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı'nda saat 10.15'te başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı. Başbakan Ersin Tatar, programı nedeniyle toplantıdan 10 dakika önce ayrıldı.

Toplantıya; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit,  Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurulu çalışamları çerçevesinde 23 Eylül’de gittiği New York’ta 30 Eylül’de BM Genel Sekreteri Guterres’le referans kavramlarının oluşturulması çalışmalarıyla ilgili görüşmüş, New York’ta bulunduğu sürede bazı temaslarda bulunmuştu.

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