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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partilerle görüşme programı açıklandı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini vermesinden önce Pazartesi ve Salı günleri, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı partinin genel başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partilerle görüşme programı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile 13 Mayıs Pazartesi saat 09.30’da yapacak. 

Cumhurbaşkanı, aynı gün saat 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Bakanı Tufan Erhürman, 10.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul edecek. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmelerini 14 Mayıs Salı günü saat 09.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, saat 10.00’da DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve ardından da saat 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.

Başbakan Tufan Erhürman CTP-HP-TDP-HP koalisyon hükümetinin istifasını, dün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunmuştu. 

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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