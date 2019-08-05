Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söyleşisi Rum basınında

Gazete, “Özersay’ı ve Dolaylı Olarak Da Türkiye’yi Desteksiz Bırakıyor – Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı Maraş ve MEB Konusunda Uzaklaşıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın KİPE’ye verdiği ve dün Rum basınında geniş yer bulan söyleşisine bugün de yer verdi.

Akıncı’nın doğal gaz ve kapalı bölge Maraş konularında söyleşisinde dile getirdiği görüşlerini “söyleşinin ikinci kısmı” şeklinde yansıtan gazete, Akıncı’nın bu konunda Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan farklı bir tutum ortaya koyduğu yorumunda bulundu.