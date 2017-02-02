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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri, Özgürgün'ü gerdi!

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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri, Özgürgün'ü gerdi!
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın "azınlık hükümeti halkın iradesini yansıtmıyor" sözleri, hükümet lideri Özgürgün'ü alevlendirdi...

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunmuştu.

Akıncı açıklaması sırasında “azınlık hükümeti halkın iradesini yansıtmıyor” demişti.

Akıncı’nın açıklamasının ardından gazeteci Alihan Pehlivan aracılığıyla yanıt veren hükümet lideri Özgürgün, “Cumhurbaşkanı tarih versin sandığa gidelim” açıklaması yaptığı iddia edildi.

 

 

 

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