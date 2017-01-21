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Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalar aktarıldı

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Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalar aktarıldı
Cenevre’de 12 Ocak’ta başlayan Kıbrıs Konferansı çerçevesinde Mont Pelerin’da yapılan 5’li çalışma grubu toplantılarının ardından, Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirme yapıldı.

Mont Pelerin’da 2 gün süren ve dün tamamlanan toplantılarda, Kıbrıs Türk çalışma grubunun yanı sıra Kıbrıs Rum tarafı ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de yer aldı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iki günlük çalışmalarla ilgili gelişmeler aktarıldı, değerlendirme yapıldı.

Nami’nin başkanlık ettiği güvenlik ve garantilerle ilgili Kıbrıs Türk çalışma grubunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

Bugünkü değerlendirme toplantısında Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani de yer aldı.

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