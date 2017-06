Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mesaj var

28.06.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, öncelikle Cenevre seferinde sana başarılar diliyorum. Ayağına bayda atmaya çalışan Baştan Bakanların yanısıra, LongRifle ile dağa çıkacağım diyen Dıştan Bakanlar ile işin zor. Bir tarafta yandan çarklı döndürekAnastasiadis’e karşı mücadele ederken bir diğer taraftan vatan, millet, sakarya nutukları atarken dönümlerce araziyi iç eden sözden çarklılar ile de mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Sn. Cumhurbaşkanı, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Sen temiz yüreğin ile ülke insanının savaşlardan uzak kaliteli bir yaşam sürmesini isterken, kapişari düzeninin devam etmesi niyetinde olanlar da mevcut durumun yani statükonundevam etmesini istiyor. Kolay gelsin.

**

Sn. Kutlu Evren, bizim penceresi kırık olduğu için kapanmayan. Menteşeleri pas tutuğu için sürekli gındırık kalan ‘Yol Geçen Hanı’ KKTC’de hükümet olarak yarattığınız ucubeye baktıkça içimiz bir hoş oluyor. Çarşamba gecesi Girne’de dolaşan Ahmet C. N. ve kız arkadaşı, yol kenarında oturup sohbet ederken el ele tutuştukları için iki örümcek kafalı tarafından sözlü tacize uğradı. Beyin özürlü şahıslar "Burada bu şekilde davranamazsınız, bizim mahallenin küçük çocuklarına kötü örnek oluyorsunuz, ahlaksızlar, dua et yanında kız var yoksa elimizde kalırdın" şeklinde tehditler savurmaktan geri durmadılar. Sayın Evren ben pencereye bakınca pencere camındaki kirleri, pencereden bakınca da bahçedeki ısırgan otlarını görürüm. .Pencereyi bu kadar kirleten ve bahçeyi ısırgan otu ile dolduran bazı siyasileri yarattıkları ucube nedeni ile kutlarım.

Sn. Mehmet Harmancı sosyal medyada paylaştığın çöplerin atılarak çirkin bir görüntü yayan fotoğrafın altına Bu ülkenin nereye gittiğini gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Sorun bunu kaldırmak değil, sorun bu vandallığı, bunu yapanın ya da yapanların ruh halini ne ile anlamlandırcağız içeren yazın sanırım birilerine kapak oldu. Kültürün mafiş. İnsanlığın dibe vurduğu ülkede inşallah bu günleri aramayız. Sn. Harmancı, bu çirkinliği yaratanlar öfke ve siniri, geri alırken, birlikte aldığı küfrü umarım güle güle kullanır. Ne diyelim Allah’a don giydirdi kültürden yoksun fellaha.

**

Sn. Tufan Erhürman, Sosyal Medya’da Güneşi batarken yayınladığın fotoğrafın altına imalı bir şekilde Güneş battı yazısını yazdın. Güneş batmasına batar ancak yeniden doğar. Hemde yeniden doğarken ışıl ışıl bir görüntü yayar. Haaa bizi yakan ve gavuran güneşin doğduktan sonra bizi yeniden gara gavurma yapmaması için önünü bulutlar ile kapatmak gerekir. Güvercinlerin rahatça uçacağı, bulutların bereket yağdırarak başakları olgunlaşmasını sağlayacağı bir ortam yaratılmalı. Sevgili Tufan, bizde bu oğlancığın sözleşmesi, gıccaccığın işe alınması ve yine golifa gibi dağıtılan turist-vatandaşlar oldukça galiba başağın olgunlaşmasını, güvercinin özgürce uçmasını hiç göremeyeceğiz. Ne dersin?

**

Sn. İrfan Günsel, öncelikle Altan’ın okumak için yırtınan ancak maddi konuları elverişsiz olması nedeniyle teklemeye başlayan eğitimi için yırtınan kızı ile ilgili olarak yardım elinizi uzattığınız için teşekkürler. Sanırım geceleri kabus gibi üzerime düşen bu durum nedeniyle uyuyamıyorum diyen Altan’ın yarasına da merhem oldunuz. Sayın Günsel kalp herkeste var. Ancak yürek başka bir şey. Yüreğinizi insan sevgisi ile doldurduğunuz ve yardım elinizi uzattığınız için aile size minnettardır. Cahil savaş davuluna benzer. Sesi çok içi boştur. Ancak siz bakıyorum uluslararası ünlü bir orkestra gibisiniz. Ünlü müzik adamlarının eserlerini detone olmadan icra etmenizden bu belli oluyor. Sevgili İrfan, kalite insana yapılan yatırımdır. Altan’ın çocuğuna uzattığınız el bu kalitenin mini minnacık bir parçasıdır.

**

Sn. Bülent Dizdarlı sosyal medyadaki paylaşımında, 5000 takipçiye ulaştığım için yeni arkadaşlık isteklerine yanıt veremiyorum. İkinci bir sayfa açmayı düşünmediğimden bir süre sonra yer açmak adına biraz temizlik yapmam gerekecek. Bu temizlik sırasında önce vefat etmiş eski dostları silmek üzücü olacak ama yapacak bir şey de yok. Sonrasında bizimle nerdeyse hiç teması olmayan ve hiç tanımadıklarıma sıra gelecek. İnadım inat . BENİM TEK SAYFAM OLACAK :diyorsun da sende benim gibi ayni hastalıktan mustaripsin. Bu hastalık zor be doktorum. Meram anlatamamak ilacı ile gücenmişlik şurubu bu hastalığı geçiremiyor. Doktorum, göze sezdirmeden göz yaşı silen dostlar o zaman In, Farklı ormanın ağaçları olanlarımız da OUT olmalı değil mi?

**

Sn. Kemal AltunçLondra'da yeniden eğlence sektörüne giriş yapmaya çalıştığınızı öğrendik. Mey-Haneci isimli restoranda çalıştırılmak üzere balık ve et menülerinde uzman aşçı aradığınızı da bu vesile öğrenmiş olduk. Çalışmak isteyen kişilerin Londrada ikamet etmesi veya Londra’da ikamet etmesine yasal engel olmaması gerekmektedir diyorsunuz da, .aylık 2000 Sterlin maaşla aşçılık yapmak isteyenler sanırım şimdi sıraya girecek. Sn. Kemal Altunç, hayat bir nefestir aldığın kadar. Hayat bir kafestir kaldığın kadar. Hayat bir hevestir daldığın kadar. Ve hayat bir kalitedir insana yatırım yaptığın kadar.

**

Sn. İki toplumlu koro elemanları 20’nci yılınızı anlamlı bir gecede kutladınız. 20 yılda, çok badireler atlayarak bugünlere kadar geldiniz. Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar edebiyatından başka edebiyatın yer yüzünde olmadığını sananların yanısıra, kan, ölüm ve vurup kırma kitabı yazarlarının da çok kere sözlü saldırılarına maruz kaldınız. Yılmadınız ve 20 yıl ebvel ektiğiniz tohumların bugün meyve veren ağaçlara dönüştüğünü bizlere gösterdiniz. Sayın koro elemanları, gün artık hasat zamanıdır. Yetiştirdiğiniz güzellikleri dağarcığa istifleme zamanıdır. Bakın, hayat üç buçuk ile dört arasındadır der ünlü düşünürler.. Birileri Vatan, Millet diyerek dönümlerce araziyi pergellerken, çözüm isteyenlere üç buçuk attırırken, kendileri de dört dörtlük yaşam sürdü. Sanırım simdi devir değişti ve sıra onların üç buçuk atmalarına geldi.

**

Sn. Defne Suman; Türkiye’de kimse Kıbrıs’ı bilmiyor”“Kıbrıs çok kendine has bir yer. Ben hem İstanbul’da hem de Atina’da yaşıyorum. Dolayısı ile hem Türk hem de Yunan toplumu hakkında bilgi sahibiyim. Ama Kıbrıs gerçekten kendine has bir bütünlüğe sahip. Türkiye’nin veya Yunanistan’ın bir uzantısı konusuna indirgenmesi çok acı, büyük bir kayıp. Her iki taraftaki insanlarda yeniden buluşma, birleşme ve ikizini bulma özlemini fark ediyorum. İki toplumun birbirine kavuşma hasreti duyan bu insanlarını düşmanlığa veya ayrılığa kışkırtma çabaları çok acı. Diyorsunuz. Da Ortadoğu’da bulunan petrolü yutmak isteyen ve salyaları aka aka sağa sola saldıran Yankee buraları hiç rahat bırakırmı? Üslerini korumak için iki halkı bir birine kırdıran Jhony elinde çomak cadı kazanını karıştırmadan rahat edermi? Yankee ile John kar tanelerinin bir birine zarar vermeden de yol alabileceğini bilmiyor ki.

**

Sn. Talip Atalay, Başpiskopos II. Hrisostomos,Maronit ve Ermeni Kiliseleri Başpiskoposları YoussefSouief ve KhoreDoğramaciyan, Kıbrıs Latin Kilisesi’nin başı Peder JerzyKraj,ile bir araya geldiniz. Görüşmenizde, varılacak bir anlaşmanın “BM Güvenlik Konseyi kararları ve doruk antlaşmaları temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon” şeklinde hayata geçmesi gerekliliğini vurguladınız. Ancak sanırım Hrisostomos, bu konuda sizler kadar iyi niyetli değil. Neden derseniz, bir din adamınınsöylediği ile yaptıkları arasında Himalaya dağları kadar fark olduğunu görürüz de ondan., Adam Hitlerin gün gelecek bütün Yahudileri öldürmediğim için bana küfredeceksiniz bir başka versiyonunu söylüyor. Yani en iyi Türk ölü Türktür imasında bulunuyor. Böyle bir din adamı düşman başına başkan..

**

Sn. Turgay HilmiGüney Kıbrıs Hükümetini şiddetle kınıyorum. Az önce NürbergLehreergesangeverein korusu Müdürü arkadaşım OskarLaemmerhann beni arayarak Güney Kıbrıs Elçisinden kendisini aradıklarını ve 3-4 Ağustos’ta Salamis antik Tiyatroda vereceğimiz konser hakkında şikayet mektubu yazılacağını bildirdiklerini söylediğini dile getirdiniz. Ah be Turgay hocam, ayağımıza pranga, gözlerimize pas çekerek spor ambargosunu bizlere münasip gören bir anlayış, Kültürel etkinlikler gibi yüce değerlere sahip olayı sırf sanata zarar vermek adına hayda hayda engellemeye çalışır. Turgay hocam bunlar ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu sakın unutmasınlar.