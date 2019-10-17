  • BIST 94.746
  • Altın 280,958
  • Dolar 5,8649
  • Euro 6,5206
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepkiler Rum basınında yer almaya devam ediyor

» »
Rum basını, Türkiye’nin Suriye harekâtı konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gösterilen tepkilere yer vermeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepkiler Rum basınında yer almaya devam ediyor

Fileleftheros gazetesi, “Akıncı Hedefte- Kıbrıs Türk Lideri ve Ailesine Fanatik Vatandaşlar Tarafından Ölüm Tehditleri –Türk Yorumcudan Aşağılayıcı İfadeler” başlığıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen yoğun bölücü ortamın, 2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ufkuyla korunmakta olduğunu öne sürdü.

Gazete, “Dışişleri Bakanı, Akıncı’nın Tezlerini Selamlıyor” ara başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün devlet radyo kanalına yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre, Rum bakan, “Yaptığımız açıklamalar konusunda çok dikkatli olmalıyız çünkü bu açıklamalar Sayın Akıncı’ya eleştirilerde bulunulması için bazı kişiler tarafından kullanılabilir. Daha fazla şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki diplomatik misyonların Kuzey Kıbrıs’taki durumu çok yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Alithia gazetesinde “Türk Spor Yorumcusu Akıncı ve Kıbrıslı Türklere Küfür Ediyor- Kıbrıs Türk Liderinin Hesaplarında 6 Binden Fazla Küfürlü ve Tehdit İçeren Mesaj- Macron Akıncı’yı Sordu”, Haravgi’de ise “Akıncı Aleyhinde Yeni Hakaretler” başlığıyla yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrlanda Cumhurbaşkanı MEB konusunda uluslararası hukuka vurgu yaptı17 Ekim 2019 Perşembe 12:12
  • Rum Hükümeti AB yaptırımlarını bekliyor17 Ekim 2019 Perşembe 12:11
  • “Maraş Belediyesi” Brüksel’de temaslarda bulunuyor17 Ekim 2019 Perşembe 12:06
  • “Birleşmiş Milletler formül arıyor”17 Ekim 2019 Perşembe 11:33
  • Neofitu görev süresi dolan Yunan Büyükelçi Fotopulos ile görüştü17 Ekim 2019 Perşembe 10:58
  • Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusu gelecek hafta17 Ekim 2019 Perşembe 10:57
  • AKEL’den Suriye halkına destek etkinliği16 Ekim 2019 Çarşamba 12:20
  • İrlanda Cumhurbaşkanı Lefkoşa’yı yüksekten seyretti16 Ekim 2019 Çarşamba 12:19
  • Rum Meclis Başkanı PAB toplantısında16 Ekim 2019 Çarşamba 12:17
  • Rum Bakanlar Kurulu’ndan ateşli silahlara ilişkin yasa tasarısına onay16 Ekim 2019 Çarşamba 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti