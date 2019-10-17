Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepkiler Rum basınında yer almaya devam ediyor

Rum basını, Türkiye’nin Suriye harekâtı konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gösterilen tepkilere yer vermeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Akıncı Hedefte- Kıbrıs Türk Lideri ve Ailesine Fanatik Vatandaşlar Tarafından Ölüm Tehditleri –Türk Yorumcudan Aşağılayıcı İfadeler” başlığıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen yoğun bölücü ortamın, 2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ufkuyla korunmakta olduğunu öne sürdü.

Gazete, “Dışişleri Bakanı, Akıncı’nın Tezlerini Selamlıyor” ara başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün devlet radyo kanalına yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre, Rum bakan, “Yaptığımız açıklamalar konusunda çok dikkatli olmalıyız çünkü bu açıklamalar Sayın Akıncı’ya eleştirilerde bulunulması için bazı kişiler tarafından kullanılabilir. Daha fazla şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki diplomatik misyonların Kuzey Kıbrıs’taki durumu çok yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Alithia gazetesinde “Türk Spor Yorumcusu Akıncı ve Kıbrıslı Türklere Küfür Ediyor- Kıbrıs Türk Liderinin Hesaplarında 6 Binden Fazla Küfürlü ve Tehdit İçeren Mesaj- Macron Akıncı’yı Sordu”, Haravgi’de ise “Akıncı Aleyhinde Yeni Hakaretler” başlığıyla yer aldı.