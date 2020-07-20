Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yine ölüm tehdidi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik sosyal medyada yapılan tehditler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik sosyal medyada yapılan tehditler sürüyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev de yaptığını belirten Mustafa Pişken, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Akıncı’nın “kazaya kurban gitmesi” için 2 görevli gönderilmesini ifade etti.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in “Ekim ayındaki seçimlerde Akıncı’nın seçilmesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz jeopolitiği için felakettir” sözleri üzerine, 1994 yılında Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı ve ardından da 2000 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan Mustafa Pişken “Kolayı var yollayın 2 tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” dedi.