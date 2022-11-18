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Cumhurbaşkanı Çıdan cinayetini yakından takip ediyor

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Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nden Güney Kıbrıs’taki cezaevinde öldürülen Tansu Çıdan olayıyla ilgili açıklama, “Cumhurbaşkanı, konuyu yakından takip ediyor” denildi.
Cumhurbaşkanı Çıdan cinayetini yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi, Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu bir esnada öldürülen 41 yaşındaki Tansu Çıdan meselesi hakkında Kıbrıs Rum polisi tarafından yürütülmekte olan tahkikatın, olayın meydana geldiği andan itibaren takip edilmekte olduğunu açıkladı. 

Teknik Komite’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cinayetin meydana geldiği andan itibaren, bilhassa Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar’ın, konunun yakından takip edilmesine ilişkin vermiş olduğu talimatlara uygun olarak ara bölgedeki Ortak İrtibat Noktası kanalı ile birçok yazılı ve sözlü bilgi alışverişinin yapıldığı” belirtildi. 

Açıklamada, “Konunun hassasiyetinin gerek Ortak İrtibat Noktası kanalı ile yapılan iletişimde, Birleşmiş Milletler polisi ile Kıbrıs Rum polisine gerekse Kıbrıslı Türk Eş Başkan tarafından, doğrudan Kıbrıslı Rum Eş Başkana aktarılmış olduğu” ifade edildi. 

Teknik Komite’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Doratlı, açıklamada, “Hassas bir biçimde takip edilmekte olan tahkikatın, en başından beri bütün detayları ile Ortak İrtibat Noktası vasıtası ile Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşıldığını ve bu bilgilerin de düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı’ndaki ilgili birimler ile değerlendirilmekte olduğunu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuyu yakından takip ettiğini” aktardı.

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