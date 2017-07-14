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Cumhurbaşkanı değerlendirme toplantılarına devam ediyor

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Cumhurbaşkanı değerlendirme toplantılarına devam ediyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantılarını, Meclis dışındaki siyasi partilerle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, süreçle ilgili bilgi vermek ve görüş almak üzere bugün BKP, YKP, KSP, HP, YDP ve MDP başkan ve temsilcilerini kabul etti.

Toplantıda BKP’den Salih Sonüstün ve Hüseyin Yılmaz Parlan, KSP’den Mehmet Birinci, YKP’den Alpay Durduran ve Murat Kanatlı, HP’den Tolga Atakan ve Şevki Kıralp, YDP’den Erhan Arıklı ve Derviş Sunalp Sencer, MDP’den ise Buray Büsküvütçü ile Hüseyin Mert Coşkun katıldı.

Toplantıda, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Güral Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve müzakere heyeti üyesi, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarına Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nda saat 11:30'da da, 28 belediye başkanı ile günün ikinci bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılacak.

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