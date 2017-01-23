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“Cumhurbaşkanı eğer ‘AP’deki iki sandalye benim derse’ devletinin varlığını reddeder”

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“Cumhurbaşkanı eğer ‘AP’deki iki sandalye benim derse’ devletinin varlığını reddeder”
Meclis Genel Kurulu'nda Angolemli ile Ertuğruloğlu arasında tartışma çıktı.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, “Hakkı Atun’un yüzde 29 olarak bir haritanın Melis’e hiç gelmediğini söylediğini ancak 1986 yılında bu haritanın meclise geldiğini, Denktaş’ın da bu oranı o dönemde kabul ettiğini” söyledi.

Angolemli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Akıncı’nın Avrupa Parlamentosu’nda Türklere ait iki sandalyeye yönelik açıklamalarını eleştirdiğini ancak, Özgürgün’ün ve Denktaş’ın önceki yıllarda, Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyenin Türklere ait olduğunu ve boş kalması gerektiğini açıkladığını söyledi.

Angolemli, Meclis tutanaklarının açılması çağrısı yaptı.

Angolemli, o dönemde UBP’lilerin de yüzde 29’a olumlu oy verdiğini kaydetti.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Angolemli’nin eleştirilerini yanıtladı. 
Denktaş’ın tüm partilerin onayını alan yüzde 29’a yönelik bir haritası olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, “O dönemdeki 29 artı Rumların içimize gelmeyeceği şekildeydi” dedi.

Ertuğruloğlu, o dönemdeki haritanın ve şartların farklı olduğunu söyleyerek, bunu bugünle karşılaştırmanın doğru olmayacağını belirtti. 
Bu esnada Angolemli ile Ertuğruloğlu arasında sözlü tartışma yaşandı.

Angolemli, “tarihi saptırmayın” deyince, Ertuğruloğlu, “siyasi sahtekarlar” ifadesini kullandı.

AP sandalyeleri konusunda ise Ertuğruloğlu, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Doğru bildiğini söyleyemeye devam edeceğini söyleyen Ertuğruloğlu, “Cumhurbaşkanı eğer ‘AP’deki iki sandalye benim derse’ devletinin varlığını reddeder” dedi.

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