Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30-35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri konusunda "Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi. Erdoğan "30-35 civarı rejim unsururun etkisiz hale getirildiğini" söylerken "40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

"Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor" diye devam eden Cumhurbaşkanı "Rus ilgili makamlarına da ‘Bizim burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir’ burada bir önümüzü kesme gibi bir durum olmasın. F-16’larımız da dahil olmak üzere, fırtına toplarımız, obüslerimiz MİT’in belirlediği hedefleri atış altında tutuyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Bu süreçte istediğimiz neticeyi alamazsak ben de muhatabımla meseleyi görüşmek üzere işin ciddiyetini anlatacağız.Arazide gerek Rus gerek bizim generallerimiz var. Görüşmeleri sık sık yaptılar ve yapıyorlar. Bu görüşmelere göre operasyonları sürdürüyoruz." diye de ekledi.

Cumhurbakaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hedeflerin 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla 46 hedefe atış yapıldığını da ifade etti.