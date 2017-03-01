Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in zirveye katılan liderler onuruna verdiği öğle yemeğinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.
Başbakanlıkta basına kapalı gerçekleyen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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