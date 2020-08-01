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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisiyle telekonferans  aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma sırasında promptera takıldı. 

Promterın akışının hızlı olduğu ve yetişemediği anlaşılan görüntülerde, konuşmaya ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki danışmanlara "Geri al, geri al" diye seslendi. Danışmanları tarafından  "Efendim canlı yayındayız" uyarısını yapılan Erdoğan'ın tepkisi yüzüne yansıdudağını ısırdığı görülürken yaşanan prompter kazası birçok televizyonunun canlı yayınına yansıdı. 

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