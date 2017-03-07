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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Rusya'ya gidecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin 6'ncı toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 6'ncı toplantısına katılmak için 10 Mart Cuma günü Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK toplantısına, ilgili bakanların da katılacağı belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması, ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında, çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.

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