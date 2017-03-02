 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.670
  • Altın 147,556
  • Dolar 3,6887
  • Euro 3,8830
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'dan sonra istikamet Mümbiç

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'dan sonra istikamet Mümbiç
Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Bab'dan sonra istikametin Mümbiç olacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Uçakta bulunan gazeteciler arasında yer alan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını aktarıyor.

 

Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar:

(Mümbiç’e operasyon planı) El Bab'da temizlik harekatı sürüyor. El Bab’dan sonra sırada Münbiç var. Eğer ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle eğer müşterek adımlar atabilirsek Rakka sürecini birlikte yürüteceğiz. Rusya’dan da talep gelmesi durumunda DEAŞ’e karşı mücadeleyi hep birlikte yürütebiliriz.

Mümbiç'i boşaltmaları lazım, orası Araplar'ın. Rakka işinde SDG kesinlikle olmamalı. Suriye topraklarına yerleşmek gibi bir derdimiz yok.

(16 Nisan referandumu) Ciddi sayılabilecek kararsız bir kesim var. Hayır'ın gideceği yer Kandil, hayır eşittir çukurdur. Temeli sağlam bir sistemle nice Erdoğan'lar çıkar.

("Karargah rahatsız" haberi) Manşetlerle bizi kimse bir yere yönlendiremez.

(TSK'da başörtüsü izni) ABD ordusunda var, Müslüman ülkede neden olmasın?

(Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler) Komutanlar Kardak'a turistik gezi yapıyor diyenlere dava açmalı.

 

(FETÖ) Gülen'in Kanada'ya gideceğiyle ilgili ciddi duyum yok.

(Döviz kuru) Kurdaki gerilemenin devam edeceği kanaatindeyim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Konsolosu Güneydoğu turunda02 Mart 2017 Perşembe 12:56
  • Evlilik programlarına yine para cezası verildi02 Mart 2017 Perşembe 12:31
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Antarktika'da bilimsel üs kuracağız02 Mart 2017 Perşembe 12:22
  • Libya'da Türk gemisine korsan saldırı02 Mart 2017 Perşembe 12:21
  • SON DAKİKA: TSK'da "Bylock" Operasyonu: 71 Askeri Personele Gözaltı Kararı02 Mart 2017 Perşembe 11:43
  • Facebook ve Twitter'a referandum uyarısı02 Mart 2017 Perşembe 11:28
  • Evlenmeler de boşanmalar da azaldı02 Mart 2017 Perşembe 11:14
  • MİT TIR'ları davasında savunma için ek süre02 Mart 2017 Perşembe 11:01
  • Avrupa Konseyi’nden Türkiye'ye AYM uyarısı02 Mart 2017 Perşembe 10:33
  • AKP'li başkanın oğlunun cinsel istismarda bulunduğu kızın ailesine baskı yapılıyor" iddiası02 Mart 2017 Perşembe 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti