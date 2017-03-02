Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'dan sonra istikamet Mümbiç

Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Bab'dan sonra istikametin Mümbiç olacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Uçakta bulunan gazeteciler arasında yer alan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını aktarıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar:

(Mümbiç’e operasyon planı) El Bab'da temizlik harekatı sürüyor. El Bab’dan sonra sırada Münbiç var. Eğer ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle eğer müşterek adımlar atabilirsek Rakka sürecini birlikte yürüteceğiz. Rusya’dan da talep gelmesi durumunda DEAŞ’e karşı mücadeleyi hep birlikte yürütebiliriz.

Mümbiç'i boşaltmaları lazım, orası Araplar'ın. Rakka işinde SDG kesinlikle olmamalı. Suriye topraklarına yerleşmek gibi bir derdimiz yok.

(16 Nisan referandumu) Ciddi sayılabilecek kararsız bir kesim var. Hayır'ın gideceği yer Kandil, hayır eşittir çukurdur. Temeli sağlam bir sistemle nice Erdoğan'lar çıkar.

("Karargah rahatsız" haberi) Manşetlerle bizi kimse bir yere yönlendiremez.

(TSK'da başörtüsü izni) ABD ordusunda var, Müslüman ülkede neden olmasın?

(Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler) Komutanlar Kardak'a turistik gezi yapıyor diyenlere dava açmalı.

(FETÖ) Gülen'in Kanada'ya gideceğiyle ilgili ciddi duyum yok.

(Döviz kuru) Kurdaki gerilemenin devam edeceği kanaatindeyim.