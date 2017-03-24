Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim hükümetin tasarrufudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam CNN Türk ve Kanal D'nin özel yayınına katıldı.

Gündemdeki konular ve referandumla ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, referandum sonrasında erken seçim olup olmayacağına yönelik soruyu "Hükümet böyle bir karar alır mı hükümetin kendi tasarrufudur. Şu andaki görüntüde 2019 Kasım'a kadar gidecek bir hükümet var. Başbakan biz erken seçimi düşünmüyoruz diyor. Bana sorulsa ben de aynı kanaatteyim. Erken seçimlerle idare edilen ülkede istikrarı bulamazsınız" diye yanıtladı.

Erdoğan: Yeni düzenlemede fesih yetkisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi erken seçime götürme yetkisi olmayacağını söyledi:

"Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi yok. Yeni düzenlemeyle beraber böyle bir yetkiye sahip olmadığı gibi ülke erken seçime gitme durumundaysa kararı parlamento alır.

"Cumhurbaşkanı'nın erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Bunu ancak Meclis'te yapabilir. Bunun da oranları var. O oranı yakalayamadığı takdirde bunu da sağlayamaz.

"Böyle bir seçime gitmek, sadece parlamento ya da cumhurbaşkanı değil. Aynı anda ikisi de. Böyle bir erken seçim. Sistem olarak uzlaşmanın içine itiyor. Bundan dolayı ülkede istikrar oluyor."

Teklifte ne var?

Anayasa değişikliği teklifi, anayasanın 116. maddesini şu şekilde değiştirmeyi öneriyor:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

"Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."

'100 yardımcı olabilir' diyen Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı kendisine isterse 100 yardımcı atayabilir, hiçbir sınır yok" eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu kusura bakmasın 100 yardımcı diye safsata şeyler olmaz ya. Biz göreve geldiğimizde 36 tane bakan vardı. Bunu 25'e indirmek oldu ilk işim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan krize de değindi, "Avrupa Birliği'nin komiserleri şusu busu kimsenin Türk halkının demokratik haklarını belirleme yetkileri yoktur" dedi ve ekledi:

"Bizi 63'ten beri oyalıyorlar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanına diktatör diyenlerin bunları söyleyemeye hakkı yoktur.

'Nazizm değil de faşizm mi diyelim?'

"Alman Cumhurbaşkanı'na teessüf ediyorum. Beni hedef alan bir açıklama yaptı. Nazi benzetmesini yaparak bunu söylüyorsam tanımı içinde söylüyorum. Aynı şeyi Hollanda için de söylüyorum. Benim bakanımı konsolosluğa sokmayacaksın, benim vatandaşımı köpeklerinize ısırtacaksın... Hani nerede uluslararası hukuk?

"Sonra biz Nazizm deyince rahatsız oluyorsun. Nazizm değil de faşizm mi diyelim? Hangisini istiyorlar? Onu deriz."

Erdoğan: 2019'da aday gösterilirsem…

Devlet Bahçeli'nin 2019'da cumhurbaşkanı yardımcısı olma ihtimali de sorulan Erdoğan, sandıktan evet çıkması durumunda kendisinin başkan adayı gösterilip gösterilmeyeceğinin belli olmadığına dikkat çekerken "Bunları tabi kendisiyle bir araya geldiğimizde görüşme fırsatı oldu ama bunları konuşmak için çok erken. Şu an erken olur ama 16 Nisan çok şeyin belirlenmesine yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Ellerindeki son anketleri paylaşması talep edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakam açıklamayı reddetse de evet oylarının önde gittiğini söyledi:

"Buralarda rakamları vermek doğru olmaz ama yoğun bir kampanya sürecinin içerisindeyiz. Gerek şahsım gerek başbakan, bakan arkadaşlar, sayın Bahçeli... Tüm imkanlarla çalışmalar devam ediyor.

"Yaptığımız son anketlerde gördüğümüz durum tespit, evet oylarının her geçen gün önde ve yükselerek devam ettiğidir"

'Kimse Türkiye artık çekilsin diyemez'

Suriye'deki gelişmelere da değinen Erdoğan, YPG ve PYD'nin kontrol ettikleri bölgelerden uzaklaştırılmadan Türkiye'nin bölgedeki bitmiş olmayacağını belirtti.

Erdoğan, "Neymiş onları rejim davet etmiş. Her davete icabet edilmez. Ama kimse Türkiye artık çekilsin diyemez. Rejim davet etti diye herkes her yere girmemeli. Bunu Türkiye ile konuşacaksınız" dedi.