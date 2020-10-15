Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim kabile devletlerinde olur; seçim 2023 Haziran'da yapılacak

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin zamanında yapılacağını söyledi.

Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde, belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir; 3 ayda, 6 ayda bir seçime gidilir. Bakarsınız, gelişmiş bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen, ilan edilen zaman neyse 2023 Haziran'da seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir.